«Чикаго» обыграл «Айлендерс», Михеев забил гол

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:3.

В составе «Блэкхокс» отличились Илья Михеев, Тейлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард и Коннор Мерфи. У «островитян» шайбы забросили Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон, Максим Цыплаков отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 18 бросков из 22.

После этого матча «Чикаго» с 22 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 31 очком — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Михеев — 3 (Терявяйнен, Аллан), 9:08 — 1:0. Пулок — 1, 18:43 — 1:1. Холл — 7 (Терявяйнен, Власик), 19:40 — 2:1. Хольмстрем — 9 (Энгвалль, Маклин), 22:25 — 2:2. Терявяйнен — 7 (бол., Бедард, Власик), 35:19 — 3:2. Добсон — 4 (Нельсон, Цыплаков), 40:47 — 3:3. Бедард — 7 (Донато), 59:06 — 4:3. Мерфи — 1 (п.в.), 59:49 — 5:3.

Вратари: Содерблум — Сорокин (59:06 — 59:49).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (10+6+7) — 33 (6+14+13).

Наши: Михеев (16.28/4/+1) — Романов (19.49/1/0), Цыплаков (16.12/0/0).

15 декабря. Чикаго. United Center. 19264 зрителя.