«Аризона» в овертайме обыграла «Чикаго»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Чикаго» со счетом 3:2.

В составе «Койотс» отличились Майкл Каркон, Трэвис Бойд и Шейн Гостибехер. У «Блэкхокс» шайбы забросили Дилан Строум и Патрик Кейн.

После этого матча «Аризона» с 49 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 14-й строчке.