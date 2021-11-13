«Чикаго» обыграл «Аризону» и продлил победную серию до трех побед

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 2:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Строум, у «Койотс» шайбу забросил Эндрю Лэдд.

После этого матча «Чикаго» с 10 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Аризона» с 3 очками — на 16-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дебринкэт — 8 (Кейн, Стиллман), 25:26 — 1:0. Лэдд — 3 (бол., Капобьянко, Крауз), 41:41 — 1:1. Строум — 1 (бол., Кейн, С. Джонс), 49:26 — 2:1.

Вратари: Флери — Уэджвуд (58:32).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (5+15+9) — 23 (7+6+10).

Наши: — - Любушкин (18.14/1/0).

13 ноября. Чикаго. United Center.