«Чикаго» обыграл «Аризону» и продлил победную серию до трех побед
07:08
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 2:1.
В составе «Блэкхокс» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Строум, у «Койотс» шайбу забросил Эндрю Лэдд.
После этого матча «Чикаго» с 10 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Аризона» с 3 очками — на 16-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Дебринкэт — 8 (Кейн, Стиллман), 25:26 — 1:0. Лэдд — 3 (бол., Капобьянко, Крауз), 41:41 — 1:1. Строум — 1 (бол., Кейн, С. Джонс), 49:26 — 2:1.
Вратари: Флери — Уэджвуд (58:32).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (5+15+9) — 23 (7+6+10).
Наши: — - Любушкин (18.14/1/0).
13 ноября. Чикаго. United Center.
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