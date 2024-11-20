«Чикаго» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» обыграл «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2, одержав третью победу подряд.

За «Дакс» отличились российский защитник Павел Минтюков, Алекс Киллорн и Лео Карлссон.

Автором голов «Блэкхокс» стал оформивший дубль Джейсон Дикинсон.

«Анахайм» набрал 18 очков и занимает 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет последним с 13 очками.