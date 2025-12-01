«Чикаго» переиграл «Анахайм»

«Чикаго» победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев забили Тайлер Бертуцци, Райан Грин, Колтон Дач и Коннор Бедард (дважды), у гостей — Каттер Готье, Олен Зеллвегер и Крис Крайдер.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции — у команды 25 очков после 24 игр. «Анахайм» в 31 матче набрал 24 очка и расположился на четвертом месте.

В следующем матче 3 декабря «Чикаго» сыграет на выезде с «Вегасом», «Анахайм» 2 декабря встретится в гостях с «Сент-Луисом».