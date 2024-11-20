«Анахайм» переиграл «Чикаго», Минтюков забросил одну шайбу
«Анахайм» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Дакс» одержали третью победу подряд.
Российский защитник гостей Павел Минтюков забросил одну шайбу и сравнял счет в конце первого периода. Всего в этом сезоне у него 5 (3+2) очков.
«Анахайм» с 18 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет последним — 13 очков.
НХЛ
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«Чикаго» — «Анахайм» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Дикинсон — 3 (Бедард, Броди), 17:03 — 1:0. Минтюков — 3 (Лисон), 19:05 — 1:1. Дикинсон — 4 (Бедард, Терявяйнен), 23:54 — 2:1. Киллорн — 3 (Зеграс), 45:10 — 2:2. Карлссон — 6 (Киллорн, Зеграс), 49:38 — 2:3.
Вратари: Содерблум (58:11) — Гибсон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (10+5+5) — 24 (7+11+6).
Наши: Михеев (15.57/1/-1) — Минтюков (19.25/3/+2).
20 ноября. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
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|Вашингтон
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|3
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|Центральный дивизион
|И
|В
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|1
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|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|4
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|5
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -