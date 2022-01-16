«Чикаго» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до четырех матчей
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:0.
Отличились Брэндон Хагель, Патрик Кейн и Доминик Кубалик.
После этого матча «Чикаго» с 35 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Анахайм» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Хагель — 9 (Густафссон, Стиллман), 25:33 — 1:0. Кейн — 9 (бол., Дебринкэт, Тэйвз), 44:22 — 2:0. Кубалик — 8 (п.в., Дебринкэт, де Хаан), 56:39 — 3:0.
Вратари: Флери — Достал (55:45 — 56:39).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (15+12+9) — 37 (11+14+12).
Наши: — .
16 января. Чикаго. United Center. 18469 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
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|13
|24
|33
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|11
|19
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
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|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
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|39
|17
|22
|39
|6
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|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|3 : 0
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07