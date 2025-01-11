Чибриков забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Гранд-Рэпидс» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 27 матчей в АХЛ, в которых набрал 17 (7+10) очков.