Чибриков забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Виннипега»

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«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила в серии буллитов «Бельвилю» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел19 матчей в АХЛ и набрал 13 (5+8) очков.