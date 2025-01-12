Чибриков забросил победную шайбу и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл на выезде «Гранд-Рэпидс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в составе фарм-клуба «Виннипега» забросил Никита Чибриков, который был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 28 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (8+10) очков.