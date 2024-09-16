Чибриков забил за «Виннипег» в матче новичков против «Ванкувера»

Российский нападающий «Виннипега» Никита Чибриков забил гол в матче новичков НХЛ против «Ванкувера».

Форвард отличился в середине второго периода встречи.

Чибриков был выбран «Виннипегом» под 50-м номером драфта НХЛ-2021.

21-летний россиянин провел один матч за «Джетс» в НХЛ: 19 апреля хоккеист дебютировал за команду в матче против «Ванкувера» (4:2) и забил один гол.