Чибриков забил в третьем матче подряд за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Торонто» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков забросил шайбу и продлил свою серию с забитыми голами до трех игр.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 13 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (5+9) очков.