Чибриков подписал новый контракт с «Виннипегом»

Российский нападающий «Виннипега» Никита Чибриков подписал новый контракт с клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Новое соглашение 22-летнего хоккеиста вступит в силу со следующего сезона. Контракт рассчитан на два года. За первый сезон россиянин получит 850 тысяч долларов, за второй — 900.

В прошедшем сезоне Чибриков набрал 3 (2+1) очка в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету 18 (7+11) очков в 30 играх за фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ.

В 2021 году «Виннипег» выбрал Чибрикова под 50-м номером драфта НХЛ.