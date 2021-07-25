Чибриков: «Поднимая гантелю, узнал, что «Виннипег» меня выбрал»
Форвард СКА Никита Чибриков рассказал, как узнал на том, что на драфте новичков НХЛ 2021 года его выбрал «Виннипег».
«Мне прислали через агента сразу 32 кепки, и когда меня выбрали бы на драфте, нужно было отыскать нужную, — объяснил Никита. — Еще мне дали ссылку, где смотреть драфт. Я же сейчас на сборах со СКА. И вот встал полшестого утра по России, когда первые 15 пиков прошли. Досмотрел до конца первого раунда. Меня не выбрали, я лег дальше спать. Утром уже была тренировка команды. А вечером меня выбрал «Виннипег». Я как раз поднимал гантелю, стоя на балансировочной платформе.
Да, у меня были какие-то ожидания. Но так сложилась судьба. Значит, все к лучшему. Если «Виннипег» меня выбрал, то я им нужен. Вообще драфт — это только этап карьеры. Определенная ступенька, отметка твоего развития. Ты чего-то достиг, но нужно стремиться вперед. Ты с детства смотришь НХЛ, мечтаешь попасть в эту лигу, потом тебя драфтуют. И ты понимаешь, что на правильном пути», — приводит слова Чибрикова сайт НХЛ.
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