Чибриков отметился двумя результативными передачами в матче за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Калгари» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков отметился двумя результативными передачами, у защитника Артемия Князева пас.

В текущем сезоне 20-летний Чибриков провел 2 матча в АХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка.