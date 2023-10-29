Чибриков отметился ассистентским хет-триком в матче за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Техас» со счетом 6:5.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков отметился тремя результативными передачами, у защитника фарм-клуба «Далласа» Артема Грушникова один ассист.

В текущем сезоне 20-летний Чибриков провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (1+7) очков.