Чибриков набрал два очка в матче за фарм-клуб «Виннипега»
«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила «Рокфорду» со счетом 3:4.
В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков набрал 2 (1+1) очка.
В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 7 матчей в АХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков.
Положение команд
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|10
|6
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|3
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|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Филадельфия
|11
|5
|6
|11
|6
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|7
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
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|10
|5
|5
|12
|4
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|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
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|11
|5
|6
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|9
|4
|5
|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|7
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|10
|7
|3
|15
|3
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
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|8
|Сан-Хосе
|10
|0
|10
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Результаты / календарь
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10.11
|5.11
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|5.11
|02:00
|
Торонто – Баффало
|- : -
|5.11
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|- : -
|5.11
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|5.11
|02:00
|
Детройт – Бостон
|- : -
|5.11
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|5.11
|02:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|5.11
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|5.11
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|5.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|5.11
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|5.11
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|5.11
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|10
|19
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|10
|18
|И
|Г
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|11
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
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