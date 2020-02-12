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Чибисов вернулся из «Виннипега» в фарм-клуб

12 февраля 2020, 23:55
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«Виннипег» отправил российского нападающего Андрея Чибисова обратно в фарм-клуб «Манитоба Мус», информирует пресс-служба «Джетс».

26-летний россиянин был вызван из АХЛ 5 февраля.

В этом сезоне Чибисов провел в АХЛ 46 матчей, в которых 24 (7+17) очков.

Для Чибисова это первый сезон в Северной Америке, он подписал однолетний контракт новичка.

В сезоне 2018/19 Чибисов провел за «Металлург» 50 матчей и набрал 20 (7+13) результативных баллов.

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