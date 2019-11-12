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Чибисов набрал очки за фарм-клуб «Виннипега» в пятом матче подряд

05:00

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ победила «Техас» — 4:1. Первой звездой встречи стал российский голкипер хозяев Михаил Бердин, отразивший 32 броска из 33. В прошлых двух встречах он сыграл на ноль.

Результативной передачей отметился Андрей Чибисов. Он набрал очки в пятом матче подряд. Всего на его счету 8 (2+6) баллов в 13 встречах.

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