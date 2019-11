Чибисов набрал 2 очка за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега» обыграла «Гранд Рэпидс» — 7:4. В составе канадской команды две результативные передачи сделал российский форвард Андрей Чибисов. На его счету 4 (1+3) очка в 9 встречах.

Vesalainen feeds Chibisov in the slot, who finds Griffith in prime shooting position. Griffith scores to put #MBMoose up 4-1. That's Griffith's fifth point this weekend. pic.twitter.com/InxevwtpHI

Moments after Andrei Chibisov nearly potted one home, Cameron Schilling capitalizes on a cross-ice pass from Leon Gawanke and now the #MBMoose are up 2-0, just halfway through the first period. pic.twitter.com/pFIKdQ08fI