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Сегодня, 17:07

Четыре российских хоккеиста попали в топ-50 лучших проспектов НХЛ по версии The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Журналист портала The Athletic Скотт Уилер, который специализируется на анализе игры молодых игроков, составил список лучших проспектов НХЛ.

В этот список попали игроки в возрасте до 23 лет, которые уже были выбраны на драфте, но еще не завоевали твердого места в основном составе.

Первое место в этом рейтинге занял нападающий системы «Аризоны» Логан Кули. Вторым стал защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, третьим — защитник «Коламбуса» Давид Йиричек.

Лучшие проспекты НХЛ

Версия The Athletic

1. Логан Кули — нападающий, 18 лет, «Аризона

2. Люк Хьюз — защитник, 19 лет, «Нью-Джерси»

3. Давид Йиричек — защитник, 18 дет, «Коламбус»

4. Шимон Немец — защитник, 18 лет, «Нью-Джерси»

5. Симон Эдвинссон — защитник, 20 лет, «Детройт»

6. Брэндт Кларк — защитник, 19 лет, «Лос-Анджелес»

7. Шейн Райт — нападающий, 19 лет, «Сиэтл»

8. Куинтон Байфилд — нападающий, 20 лет, «Лос-Анджелес»

9. Логан Станковен — нападающий, 19 лет, «Даллас»

10. Мэтт Савой — нападающий, 18 лет, «Баффало»...

13. Павел Минтюков — защитник, 19 лет, «Анахайм»

29. Данила Юров — нападающий, 19 лет, «Миннесота»

36. Кирилл Марченко — нападающий, 22 года, «Коламбус»

38. Александр Никишин — защитник, 21 год, «Каролина»

Данила Юров
Кирилл Марченко
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 55 26 29 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Колорадо 51 28 23 60
4 Миннесота 52 28 24 60
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 53 17 36 42
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Сиэтл 53 30 23 65
3 Эдмонтон 54 30 24 65
4 Лос-Анджелес 54 29 25 65
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
30.01
31.01
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19.02
14.02 03:30
Оттава – Калгари
 - : -
14.02 04:00
Миннесота – Флорида
 - : -
14.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
14.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
14.02 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 22 2.24
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