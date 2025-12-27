Хоккей
27 декабря, 07:28

Четыре россиянина вошли в число вратарей НХЛ с 30+ победами в 2025 календарном году

Павел Лопатко

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский разделил первое место среди вратарей НХЛ с 30 и более победами в регулярных чемпионатах в 2025 календарном году.

31-летний россиянин в 2025 году выиграл 35 матчей. Столько же у 27-летнего американского вратаря Джейка Оттинджера («Даллас»). Третье место занимает 29-летний чешский голкипер «Юты» Карел Веймелка (34 победы).

Также в список вошли российские вратари Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин

Рейтинг вратарей с 30 и более победами в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 календарном году

1. Андрей Василевский («Тампа») — 35
2. Джейк Оттинджер («Даллас») — 35
3. Карел Веймелка («Юта») — 34
4. Дарси Кемпер («Лос-Анджелес») — 32
5. Сергей Бобровский («Флорида») — 32
6. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 32
7. Игорь Шестеркин (Рейнджерс») — 32
8. Илья Сорокин («Айлендерс») — 31
9. Логан Томпсон («Вашингтон») — 30

Андрей Василевский (хоккей)
Дарси Кемпер
Игорь Шестеркин
Коннор Хеллебайк
Логан Томпсон
Сергей Бобровский
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kiril1Yrich

    один из самых странных показателей, мало что говорящий о мастерстве

    27.12.2025

  • Ирина

    Что-то рано подводят итоги года. Вратарь Далласа, "как там его зовут", еще может выйти вперед :).

    27.12.2025

    • Форвард «Бостона» Гики возглавил рейтинг снайперов НХЛ в 2025 календарном году

    Федоров пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Детройте»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 39 24 15 51
    2 Айлендерс 40 22 18 48
    3 Филадельфия 37 19 18 45
    4 Вашингтон 39 20 19 45
    5 Питтсбург 38 17 21 43
    6 Рейнджерс 41 19 22 43
    7 Нью-Джерси 39 20 19 42
    8 Коламбус 38 17 21 40
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 40 23 17 49
    2 Монреаль 39 21 18 48
    3 Тампа-Бэй 38 22 16 47
    4 Флорида 39 21 18 45
    5 Баффало 38 20 18 44
    6 Торонто 39 18 21 42
    7 Бостон 40 20 20 42
    8 Оттава 38 18 20 41
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 38 29 9 65
    2 Даллас 39 25 14 57
    3 Миннесота 40 24 16 54
    4 Юта 40 18 22 39
    5 Нэшвилл 38 17 21 38
    6 Сент-Луис 40 15 25 38
    7 Чикаго 39 14 25 35
    8 Виннипег 37 15 22 34
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Эдмонтон 40 20 20 46
    2 Вегас 37 17 20 45
    3 Анахайм 39 21 18 44
    4 Лос-Анджелес 38 16 22 41
    5 Сан-Хосе 39 19 20 41
    6 Сиэтл 37 16 21 39
    7 Калгари 39 17 22 38
    8 Ванкувер 38 16 22 35
    Результаты / календарь
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    28.12
    29.12
    30.12
    31.12
    1.01
    2.01
    3.01
    4.01
    5.01
    31.12 03:00 Торонто – Нью-Джерси 4 : 0
    31.12 03:00 Флорида – Монреаль 2 : 3 ОТ
    31.12 03:00 Питтсбург – Каролина 5 : 1
    31.12 04:30 Чикаго – Айлендерс 2 : 3 Б
    31.12 06:00 Ванкувер – Филадельфия - : -
    31.12 20:30 Вашингтон – Рейнджерс - : -
    31.12 23:00 Вегас – Нэшвилл - : -
    Все результаты / календарь

