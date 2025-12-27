Четыре россиянина вошли в число вратарей НХЛ с 30+ победами в 2025 календарном году

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский разделил первое место среди вратарей НХЛ с 30 и более победами в регулярных чемпионатах в 2025 календарном году.

31-летний россиянин в 2025 году выиграл 35 матчей. Столько же у 27-летнего американского вратаря Джейка Оттинджера («Даллас»). Третье место занимает 29-летний чешский голкипер «Юты» Карел Веймелка (34 победы).

Также в список вошли российские вратари Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин

Рейтинг вратарей с 30 и более победами в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 календарном году

1. Андрей Василевский («Тампа») — 35

2. Джейк Оттинджер («Даллас») — 35

3. Карел Веймелка («Юта») — 34

4. Дарси Кемпер («Лос-Анджелес») — 32

5. Сергей Бобровский («Флорида») — 32

6. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 32

7. Игорь Шестеркин (Рейнджерс») — 32

8. Илья Сорокин («Айлендерс») — 31

9. Логан Томпсон («Вашингтон») — 30