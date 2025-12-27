Четыре россиянина вошли в число вратарей НХЛ с 30+ победами в 2025 календарном году
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский разделил первое место среди вратарей НХЛ с 30 и более победами в регулярных чемпионатах в 2025 календарном году.
31-летний россиянин в 2025 году выиграл 35 матчей. Столько же у 27-летнего американского вратаря Джейка Оттинджера («Даллас»). Третье место занимает 29-летний чешский голкипер «Юты» Карел Веймелка (34 победы).
Также в список вошли российские вратари Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин
Рейтинг вратарей с 30 и более победами в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 календарном году
1. Андрей Василевский («Тампа») — 35
2. Джейк Оттинджер («Даллас») — 35
3. Карел Веймелка («Юта») — 34
4. Дарси Кемпер («Лос-Анджелес») — 32
5. Сергей Бобровский («Флорида») — 32
6. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 32
7. Игорь Шестеркин (Рейнджерс») — 32
8. Илья Сорокин («Айлендерс») — 31
9. Логан Томпсон («Вашингтон») — 30
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|24
|15
|51
|2
|Айлендерс
|40
|22
|18
|48
|3
|Филадельфия
|37
|19
|18
|45
|4
|Вашингтон
|39
|20
|19
|45
|5
|Питтсбург
|38
|17
|21
|43
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|43
|7
|Нью-Джерси
|39
|20
|19
|42
|8
|Коламбус
|38
|17
|21
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|40
|23
|17
|49
|2
|Монреаль
|39
|21
|18
|48
|3
|Тампа-Бэй
|38
|22
|16
|47
|4
|Флорида
|39
|21
|18
|45
|5
|Баффало
|38
|20
|18
|44
|6
|Торонто
|39
|18
|21
|42
|7
|Бостон
|40
|20
|20
|42
|8
|Оттава
|38
|18
|20
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|29
|9
|65
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|40
|24
|16
|54
|4
|Юта
|40
|18
|22
|39
|5
|Нэшвилл
|38
|17
|21
|38
|6
|Сент-Луис
|40
|15
|25
|38
|7
|Чикаго
|39
|14
|25
|35
|8
|Виннипег
|37
|15
|22
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|40
|20
|20
|46
|2
|Вегас
|37
|17
|20
|45
|3
|Анахайм
|39
|21
|18
|44
|4
|Лос-Анджелес
|38
|16
|22
|41
|5
|Сан-Хосе
|39
|19
|20
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|39
|7
|Калгари
|39
|17
|22
|38
|8
|Ванкувер
|38
|16
|22
|35
|31.12
|03:00
|Торонто – Нью-Джерси
|4 : 0
|31.12
|03:00
|Флорида – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|31.12
|03:00
|Питтсбург – Каролина
|5 : 1
|31.12
|04:30
|Чикаго – Айлендерс
|2 : 3 Б
|31.12
|06:00
|Ванкувер – Филадельфия
|- : -
|31.12
|20:30
|Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|31.12
|23:00
|Вегас – Нэшвилл
|- : -