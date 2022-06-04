Четвертый номер драфта НХЛ-2012 завершил карьеру в 28 лет

Защитник Гриффин Райнхарт завершил карьеру в возрасте 28 лет, сообщает в Twitter журналист Роб Тауб. Последний сезон хоккеист провел в Великобритании, выступая за «Белфаст».

Райнхарт был выбран под общим 4-м номером на драфте новичков НХЛ 2012 года.

В НХЛ хоккеист сыграл девять матчей за «Айлендерс» и 30 игр — за «Эдмонтон». «Островитяне» отдали Райнхарта в «Ойлерз» в обмен на выбор в первом раунде 2015 года и выбор во втором раунде. Тогда «Айлендерс» выбрали Мэтью Барзэла под общим 16-м номером.

Также в активе Райнхарта есть 33 матча за «Куньлунь» в КХЛ.