Четверо россиян в числе главных находок на драфтах в истории НХЛ по версии TheScore

Портал TheScore определил по одной находке на драфте для каждого клуба НХЛ за всю историю. Главный критерий — соотношение пользы хоккеиста и невысокий выбор на драфте. В рейтинг попали четверо россиян.

«Баффало» представлен нападающим Александром Могильным. Его выбрали на драфте 1988 года под общим 89-м номером. Он набрал 444 очка в 381 матче за «клинков».

«Детройт» в 1998 году под общим 171-м номером выбрал Павла Дацюка. Нападающий провел за команду 953 матча и набрал 918 очков.

Андрея Маркова «Монреаль» выбрал в 1998 году под 162-м номером. Защитник провел 990 матчей и набрал 572 очка.

«Ванкувер» представлен Павлом Буре. «Русскую ракету» выбрали под общим 113-м номером в 1989 году. За канадскую команду он набрал 478 очков в 428 матчах.