Чесалин считает, что Капризову по силам стать главной русской звездой НХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Чесалин предположил, кто из российских хоккеистов после ухода нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина из НХЛ может стать главной русской звездой в Америке.

«Капризов себя очень хорошо показывает. Я думаю, ему по силам, но, конечно, надо было раньше это все начинать, все эти подвиги. Тяжело загадывать, кто чью возьмет нишу, но я думаю, однозначно, такой хоккеист будет», — приводит слова Чесалина Legalbet.ru.

27-летний Капризов, выступающий за «Миннесоту», в этом сезоне забросил 23 шайбы и оформил 27 ассистов в 34 играх.

Овечкин продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости. Ранее форвард «Вашингтона» вернулся к тренировкам с командой. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 25 (15+10) очков в 18 матчах.