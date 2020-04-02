«Чертовы идиоты! Проснитесь уже!» Шведский вратарь «Вегаса» возмущен отсутствием карантина на родине

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер высказался по поводу ситуации с распространением коронавируса у себя на родине, в Швеции.

В своем Twitter Ленер ответил на публикацию обозревателя Financial Times Джона Берн-Мердоха, который привел статистику дневной смертности от коронавируса в разных странах мира. В публикации говорится о том, что в Швеции стремительно растет количество смертей, но власти страны не вводят карантин.

— Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра до сих пор ходит в школу, а у нее дома больная мать, которая, скорее всего, заразилась коронавирусом. Проснитесь уже! — написал Ленер.

Vad h?ller Sverige p? med??? J?vla idioter! Min lilla syster g?r i skolan och har en sjuk mamma hemma som nog inte klarat av denna sjukdomen. Vakna f?r helvete! https://t.co/8eTt6i5xGd — Robin Lehner (@RobinLehner) April 1, 2020

По данным Worldometers, за последний месяц число заразившихся коронавирусом в Швеции выросло с 687 до 4 947 человек. Количество умерших от инфекции (239) превышает количество выздоровевших (103).

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188. На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.