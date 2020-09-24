Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал возвращение на лед спустя 210 дней паузы, связанной с травмой.

«За этим возвращением стоит тяжелая и нудная работа по восстановлению, которую мне пришлось проделать. Месяц назад вообще было сложно поверить, что она принесет какой-то результат, — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ. — И вы не представляете, как это прекрасно: снова почувствовать себя в игре и иметь шанс на нее повлиять. Чертовски рад, что внес свою лепту, хоть и сыграл немного».

В третьем матче финала «Тампа» обыграла «Даллас» (5:2), вторую шайбу у «Лайтнинг» забросил как раз Стэмкос.