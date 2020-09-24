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«Чертовски рад, что внес свою лепту в победу». Стэмкос — о возвращении на лед и победе над «Далласом»

09:44
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал возвращение на лед спустя 210 дней паузы, связанной с травмой.

«За этим возвращением стоит тяжелая и нудная работа по восстановлению, которую мне пришлось проделать. Месяц назад вообще было сложно поверить, что она принесет какой-то результат, — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ. — И вы не представляете, как это прекрасно: снова почувствовать себя в игре и иметь шанс на нее повлиять. Чертовски рад, что внес свою лепту, хоть и сыграл немного».

В третьем матче финала «Тампа» обыграла «Даллас» (5:2), вторую шайбу у «Лайтнинг» забросил как раз Стэмкос.

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