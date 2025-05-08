Чернышов забросил первую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил «Колорадо» Иглз» со счетом 1:3. «Колорадо» выиграл серию со счетом 3-1.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Игорь Чернышов забросил свою первую шайбу в АХЛ.

На счету 19-летнего россиянина 3 матча в АХЛ и 2 (1+1) набранных очка.