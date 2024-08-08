Нападающий «Сан-Хосе» Чернышов заявил, что первый номер драфта Селебрини профессионал своего дела

Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов поделился впечатлениями от общения с первым номером драфта НХЛ 2024 года канадцем Маклином Селебрини.

«Мы общались с ним, но это не был разговор за жизнь. Больше разговаривали на льду, потому что тренировались в одной тройке, были обсуждения по упражнениям, подсказывали друг другу, где-то просто шутили, смеялись. Безусловно, добрый, классный человек, профессионал своего дела, работяга. Только положительные впечатления о себе оставил», — приводит слова Чернышова ТАСС.

Селебрини и Чернышов участвовали в лагере развития «Сан-Хосе» в начале июля. Россиянин будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Сагино». Форвард расторг контракт с московским «Динамо», который сохранил на него права в Континентальной хоккейной лиге.