Нападающий «Сан-Хосе» Чернышов заявил, что первый номер драфта Селебрини профессионал своего дела
Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов поделился впечатлениями от общения с первым номером драфта НХЛ 2024 года канадцем Маклином Селебрини.
«Мы общались с ним, но это не был разговор за жизнь. Больше разговаривали на льду, потому что тренировались в одной тройке, были обсуждения по упражнениям, подсказывали друг другу, где-то просто шутили, смеялись. Безусловно, добрый, классный человек, профессионал своего дела, работяга. Только положительные впечатления о себе оставил», — приводит слова Чернышова ТАСС.
Селебрини и Чернышов участвовали в лагере развития «Сан-Хосе» в начале июля. Россиянин будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Сагино». Форвард расторг контракт с московским «Динамо», который сохранил на него права в Континентальной хоккейной лиге.
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|Сент-Луис
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|Чикаго
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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