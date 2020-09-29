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Чемпионский танец Кучерова в раздевалке после победы в Кубке Стэнли. Это надо видеть

09:50
Никита Кучеров. Фото twitter.com/TBLightning
Никита Кучеров. Фото twitter.com/TBLightning
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«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» со счетом 4-2 в серии и завоевала второй Кубок Стэнли в своей истории.

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка и всего на один балл опередив одноклубника Брэйдена Пойнта.

В раздевалке звезда «Молний» танцует рядом с кубком, одноклубники просто в восторге от перевоплощения хоккеиста.

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