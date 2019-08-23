Чемпионат мира и Олимпиада. Какие турниры пропустит Кузнецов

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и может составить четыре года, до 12 июня 2023 года.

Как это отразится на его карьере, в том числе международной, и какие турниры он пропустит? Кузнецов не сыграет на чемпионатах мира 2020, 2021, 2022 и 2023 годов, а также Олимпиаде 2022 года в Пекине. В случае локаута в НХЛ он не сможет подписать контракт с клубами КХЛ или других европейских чемпионатов.

Однако дисквалификация ИИХФ никак не действует в НХЛ: заокеанская лига сама примет решение о наказании (или его отсутствии) для хоккеиста. Это может быть отстранение на небольшое количество матчей (вряд ли больше 20) и принудительное лечение от наркозависимости. Поэтому Кузнецов, вероятно, продолжит играть за «Вашингтон» и сможет сыграть за сборную России на Кубке мира 2021 года, если он состоится.

После окончания дисквалификации Кузнецову будет 31 год.