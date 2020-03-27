Чем занимается самый жуткий маскот НХЛ на карантине
19:04
Маскот «Филадельфии» Гритти опубликовал видео своего отдыха во время карантина. Рыжее мохнатое существо с безумным взглядом посвятило свободное время игре на укулеле и игре с котом.
I AM THE TIGER KING pic.twitter.com/SYT21bFMDv— Gritty (@GrittyNHL) March 27, 2020
Сезон в НХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.
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