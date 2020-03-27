Чем занимается самый жуткий маскот НХЛ на карантине

Маскот «Филадельфии» Гритти опубликовал видео своего отдыха во время карантина. Рыжее мохнатое существо с безумным взглядом посвятило свободное время игре на укулеле и игре с котом.

I AM THE TIGER KING pic.twitter.com/SYT21bFMDv — Gritty (@GrittyNHL) March 27, 2020

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте