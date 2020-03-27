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Чем занимается самый жуткий маскот НХЛ на карантине

19:04
Маскот &quot;Филадельфии&quot; Гритти. Фото Twitter
Маскот &quot;Филадельфии&quot; Гритти. Фото Twitter

Маскот «Филадельфии» Гритти опубликовал видео своего отдыха во время карантина. Рыжее мохнатое существо с безумным взглядом посвятило свободное время игре на укулеле и игре с котом.

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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