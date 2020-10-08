Чечелев, Ахтямов и Тринеев выбраны в четвертом раунде драфта НХЛ

В четвертом раунде драфта НХЛ-2020 были выбраны три российских хоккеиста.

«Калгари» под 96-м номером выбрал российского вратаря Даниила Чечелева. Еще один голкипер Артур Ахтямов был выбран «Торонто» под 106-м номером. 117-м выбрал форварда Богдана Тринеева «Вашингтон». Тринеев выступает в системе московского «Динамо».

Драфт НХЛ-2020

Четвертый раунд

94. Зэйд Уисдом (форвард, Канада), «Филадельфия»

95. Майкл Беннинг (защитник, Канада), «Флорида»

96. Даниил Чечелев (голкипер, Россия), «Калгари»

97. Сэм Стрэйндж (форвард, США), «Детройт»

98. Брэндон Коу (форвард, Канада), «Сан-Хосе»

99. Яромир Пытлик (форвард, Чехия), «Нью-Джерси»

100. Картер Савой (форвард, Канада), «Эдмонтон»

101. Адам Вилсби (защитник, Швеция), «Нэшвилл»

102. Джек Смит (защитник, США), «Монреаль»

103. Дилан Гаранд (голкипер, Канада), «Рейнджерс»

104. Тимо Никль (защитник, Австрия), «Анахайм»

105. Закари Уэнс (защитник, Канада), «Флорида»

106. Артур Ахтямов (голкипер, Россия), «Торонто»

107. Ян Беднар (голкипер, Чехия), «Детройт»

108. Лукас Свелковски (форвард, США), «Питтсбург»

109. Блэйк Бионди (форвард, США), «Монреаль»

110. Михаль Крутил (защитник, Чехия), «Чикаго»

111. Митчелл Миллер (защитник, США), «Аризона»

112. Юхо Маркканен (голкипер, Финляндия), «Лос-Анджелес»

113. Джексон Кунз (форвард, США), «Ванкувер»

114. Микаэль Пиихтиа (форвард, Финляндия), «Коламбус»

115. Зион Нибек (форвард, Швеция), «Каролина)

116. Имон Пауэлл (защитник, США), «Тампа-Бэй»

117. Богдан Тринеев (форвард, Россия), «Вашингтон»

118. Колби Амброзио (форвард, Канада), «Колорадо»

119. Таннер Дикинсон (форвард, США), «Сент-Луис»

120. Изэн Эдвардс (защитник, Канада), «Нью-Джерси»

121. Алекс Джеффрис (форвард, США), «Айлендерс»

122. Уильям Вильнев (защитник, Канада), «Торонто»

123. Антонио Стрэйнджес (форвард, США), «Даллас»

124. Шон Фаррелл (форвард, США), «Монреаль»