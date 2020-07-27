Чайка заявил, что покинул «Аризону» из-за владельца клуба

Джон Чайка прокомментировал свое решение покинуть пост генерального менеджера «Аризоны».

— Последние четыре года были самыми приятными в моей жизни. В Аризоне я стал мужем и отцом, одновременно стараясь изо всех сил сделать «Аризону» претендентом на Кубок Стэнли, — цитирует Чайку AZcentral. — Я люблю наших игроков, тренеров и болельщиков, и я очень хочу быть с командой в Эдмонтоне. К сожалению, ситуация, созданная владельцем клуба, сделала это невозможным.

Напомним, что владельцем клуба является латиноамериканский миллиардер Алекс Меруэло. Он приобрел клуб летом 2019 года.