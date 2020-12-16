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Чайка занял 13-е место в рейтинге драфта-2021 от Боба Маккензи

16:06

Авторитетный инсайдер TSN Боб Маккензи составил предварительный рейтинг драфта-2021. В двадцатку лучших молодых игроков попал только дин представитель России. Защитник Даниил Чайка расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок обороны провел 7 матчей в составе ЦСКА.

Возглавил рейтинг защитник Оуэн Пауэр. Вторым в списке значится еще один игрок обороны — Симон Эдвинссон. Замыкает тройку лучших форвард Дилан Гюнтлер.

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