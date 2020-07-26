Чайка покинул пост генерального менеджера «Аризоны»

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что один из клубов НХЛ обращался к руководству «Аризоны» с просьбой получить разрешение на переговоры с Чайкой относительно возможной работы. Изначально «Койоты» дали согласие, но потом заблокировали переговоры.

— Чайка покинул должность генерального менеджера и президента по хоккейным операциям «Аризоны», — говорится в сообщении. — Клуб разочарован его действиями в то время, когда команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Чайка решил уйти из сильной команды с преданными сотрудниками и лучшими болельщиками в НХЛ.

31-летний Чайка получил должность генерального менеджера «Аризоны» в мае 2016 года.