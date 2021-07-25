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Чайка поделился эмоциями от попадания в систему «Вегаса»

18:34
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Защитник Даниил Чайка был выбран «Вегасом» под общим 38-м номером на драфте юниоров НХЛ 2021 года.

«Это очень веселая история. Мой первый год в Торонто в детском хоккее. Моя семья знакомится с итальянцами, которых знал мой главный тренер. Я у них жил некоторое время, когда родители из-за визовых вопросов уезжали в Москву. И это был первый год, когда «Вегас» появился в лиге. И вот на мой день рождения итальянские друзья решили подарить мне майку «Голден Найтс». А теперь меня выбрал именно «Вегас», и свитер оказался под рукой. Вы тоже считаете, что это знак?» — цитирует Чайку сайт НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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