Церемония награждения "Сент-Луиса" после победы в Кубке Стэнли. Видео

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон"(4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. После окончания встречи состоялась церемония награждения. Первым кубок над головой поднял капитан команды Алекс Пьетранджело.

Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.

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