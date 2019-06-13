Церемония награждения "Сент-Луиса" после победы в Кубке Стэнли. Видео

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон"(4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. После окончания встречи состоялась церемония награждения. Первым кубок над головой поднял капитан команды Алекс Пьетранджело.
52 YEARS IN THE MAKING!!!! #weallbleedblue pic.twitter.com/NE78CwEsGb— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
For the first time in franchise history, the @StLouisBlues hoist the #StanleyCup! 🙌 pic.twitter.com/nLLnTjd4KX— Sportsnet (@Sportsnet) 13 июня 2019 г.
Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
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