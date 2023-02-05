Атлантический дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ, у Кучерова два очка

Атлантический дивизион в финале Матча звезд НХЛ обыграл Центральный дивизион со счетом 7:5.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, хет-трик оформил Дилан Ларкин, еще по шайбе забросили Мэттью Ткачак, Давид Пастрняк и Расмус Далин, вратарь Андрей Василевский отыграл второй период и пропустил пять шайб.

У проигравших отличились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клэйтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар, Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко очков не набрали.