CBS: «В «Вашингтоне» теперь играют Ови и Кови»

Интернет-портал CBS оценил обмен нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон».

— В «Вашингтоне» теперь играют Ови и Кови. «Кэпиталз» получили права на 36-летнего россиянина в результате обмена с «Монреалем».

Это интересная сделка. «Вашингтон» получил хорошего нападающего за минимальные деньги и укрепление нападения перед плей-офф. Ковальчук воссоединился со своим близким другом. Очень интересно посмотреть на то, как он проявит себя в новой команде.

«Монреаль» получил неплохой драфт-пик за игрока, которого взял бесплатно.

Да, в этом сезоне Илья проделал интересный путь. Он начинал в «Лос-Анджелесе», где у него мало что получалось. Все закончилось расторжением контракта. Затем нападающий подписался на минимальный контракт с «Монреалем» и доказал, что еще способен на многое. Эта история стала одним из немногих светлых пятен в неудачном сезоне для «Канадиенс».

А теперь 36-летний нападающий имеет шанс побороться за Кубок Стэнли, чего с ним не происходило очень давно.