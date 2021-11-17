CAS не получал запроса от Кузнецова на сокращение дисквалификации
12:11
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отправлял запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на сокращение своей дисквалификации.
«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы CAS.
В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
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