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CAS не получал запроса от Кузнецова на сокращение дисквалификации

12:11
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отправлял запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на сокращение своей дисквалификации.

«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы CAS.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12945417

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Сергей Разин все материалы автора
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