CAS не получал запроса от Кузнецова на сокращение дисквалификации

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отправлял запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на сокращение своей дисквалификации.

«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы CAS.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.