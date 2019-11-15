Бывший защитник «Ванкувера» подал в суд на своего финансового консультанта. Он потерял почти 30 миллионов долларов

Экс-защитник «Ванкувера» Джейсон Гаррисон подал в суд на своего финансового консультанта. Ричард Джонс, по заявлению Гаррисона, посоветовал ему сделать инвестиции, которые стоили хоккеисту десятки миллионов долларов, сообщает Global News.

Это обошлось игроку дороже, чем сумма его шестилетнего контракта в НХЛ на 27,6 миллиона долларов. «Джонс уверял, что через 10 лет в результате его рекомендаций истец будет иметь капитал в размере 43,5 млн долларов», — говорится в иске.

В иске утверждается, что в течение трех лет Джонс продал хоккеисту серию инвестиционных документов, в том числе три полиса страхования жизни на 10 миллионов долларов. Отмечается, что Гаррисон не был проинформирован о полной стоимости полисов.

В НХЛ 35-летний Гаррисон играл за «Флориду», «Ванкувер», «Тампу», «Вегас» и «Эдмонтон».

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