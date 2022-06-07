Бывший защитник «Торпедо» продлил контракт с «Монреалем» на два года

Защитник Крис Уайдман заключил новый контракт с «Монреалем». 32-летний американец продлил соглашение на два года, сообщает сайт канадского клуба.

Общая сумма сделки — 1,525 миллиона долларов (кэпхит договора — 762,5 тысячи долларов).

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Уайдман набрал 27 (4+23) очков при показателе полезности «минус 25» в 64 матчах.

В сезоне-2020/21 американец выступал за «Торпедо» и стал самым результативным защитником чемпионата КХЛ, набрав 41 очко в 59 играх.