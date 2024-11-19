Бывший защитник «Монреаля» рассказал, почему тяжело играть против Овечкина

Двукратный участник матчей звезд НХЛ, бывший защитник «Монреаля», чемпион мира, трехкратный чемпион России Андрей Марков объяснил, почему тяжело играть против российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«То, что он делает, радует всех, он в хорошей форме, и команда играет хорошо. Я не стал бы акцентировать внимание на возрасте, — высказал мнение ТАСС Марков. — Все знают, какой у него бросок, но он все равно находит те места, откуда может забить, и доказывает это на протяжении всей карьеры. Что касается того, догонит ли он Гретцки, думаю, это реально. Главное — обойтись без травм и продолжать в том же духе».

39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.