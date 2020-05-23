Бывший защитник «Детройта» рассказал о проблемах с памятью

Бывший защитник «Детройта» Андреас Лилья рассказал о проблемах со здоровьем. У 44-летнего шведа наблюдается серьезные проблемы с памятью

— К сожалению, я ничего не помню из своей карьеры. Огромные провалы. Помню только то, что вижу на телевизионной картинке, — цитирует Лилью Expressen. — У меня очень плохая память. Все забывается невероятно быстро.

За свою карьеру игрок получил несколько сотрясений. Самое сильное повреждение, по мнению Лильи, он получил в 2009 году в драке с Ши Уэбером.

— Годом ранее мы выиграли Кубок Стэнли. И я старался держать себя в форме. Пусть даже приходилось мириться с головными болями.