Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР: «Общение с Фетисовым охладело»

Бывший защитник ЦСКА, сборной СССР и «Нью-Джерси» Сергей Стариков рассказал из-за чего Вячеслав Фетисов обиделся на него в 90-х, и какие у них были отношения с Алексеем Касатоновым.

— Что произошло между Фетисовым и Касатоновым?

— До сих пор не знаю деталей. Может, какие-то идейные разногласия. Сложно сказать. Касик прилетел в Америку и сразу мне позвонил. Попросил помощи в плане бытовых моментов. Я прекрасно понимал, что если встречусь с ним, то Слава со мной уже разговаривать не будет. Предупредил Лешу, но он не придал серьезного значения этому. Подумал, что ничего не случится. После этого наше общение с Фетисовым ожидаемо охладело.

— Вас удивило, что Вячеслав Фетисов пошел по политическому пути?

— Нет. Он всегда был амбициозным человеком. Хотел быть первым во всем и находиться у всех на виду. В итоге добился своего. В «Нью-Джерси» он оставил след не только как игрок, но и как тренер. Я тогда ходил на какой-то матч «Девилз», и мы пересеклись. Немного поговорили. Рассказывал мне, что очень много работы. Гораздо больше, чем в бытность игрока. По его словам, все пахали с утра до вечера. Общаюсь ли с ним сейчас? Нет. Из бывших партнеров по сборной — практически ни с кем.

(Андрей Жданюк)

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