Бывший защитник «Айлендерс» рассказал, как Алексей Яшин вел себя в Нью-Йорке

Бывший защитник «Айлендерс» Брент Сопел рассказал, каким ему запомнился нападающий Алексей Яшин, который был капитаном команды из Нью-Йорка.

— Алексей был капитаном «Айлендерс», когда генменеджером там был Майк Милбери, — приводит слова Сопела Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — В какой-то год у нас была вечеринка новичков, нужно было что-то оплатить, и Яшин попросил парней в команде скинуться по 5 баксов. 5 баксов! У него зарплата в 9 миллионов, а он просил 5 баксов с каждого. Нельзя говорить, что ему было все равно на команду, так как свои очки он набирал, но, понимаете, Яшин дружил с владельцем клуба Вангом. Он и Дипьетро завтракали с ним. Это уже совсем другой уровень отношения к тому, что происходит.

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