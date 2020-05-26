НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бывший вратарь рижского «Динамо» хочет снова уехать в Северную Америку

10:08
Теги:

Бывший вратарь рижского «Динамо» Кристерс Гудлевскис рассказал, что хотел бы снова попробовать свои силы в Северной Америке. Агент 27-летнего игрока занимается поиском для него нового клуба, сообщает Sportazinas.com.

Гудлевскис начинал прошлый сезон в рижском «Динамо», но по ходу регулярного чемпионата покинул команду. Сезон он завершал в немецкой лиге.

Гудлевскис был выбран под общим 124-м номером на драфте 2013 «Тампой». Он несколько лет находился в системе клуба, но за это время успел провести только 3 матча в НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир