Бывший вратарь рижского «Динамо» хочет снова уехать в Северную Америку

Бывший вратарь рижского «Динамо» Кристерс Гудлевскис рассказал, что хотел бы снова попробовать свои силы в Северной Америке. Агент 27-летнего игрока занимается поиском для него нового клуба, сообщает Sportazinas.com.

Гудлевскис начинал прошлый сезон в рижском «Динамо», но по ходу регулярного чемпионата покинул команду. Сезон он завершал в немецкой лиге.

Гудлевскис был выбран под общим 124-м номером на драфте 2013 «Тампой». Он несколько лет находился в системе клуба, но за это время успел провести только 3 матча в НХЛ.