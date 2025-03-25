Флаэрти — об Овечкине: «Чертовски крутая карьера»
Бывший вратарь клубов НХЛ Уэйд Флаэрти поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за спайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.
Флаэрти стал голкипером, которому Гретцки забил свой последний, 894-й гол в НХЛ.
«Я своего рода ответ в викторинах. Многие скажут: «Эй, ты был последним вратарем, которому забивал Уэйн Гретцки». Это своего рода шутка, подколка. Но в конце концов это довольно круто. Мог ли я подумать, что кто-то сможет превзойти Гретцки по количеству голов в НХЛ? Нет, я не мог этого представить. Я давно в игре, и то, что сделал Гретцки весьма впечатляет. А теперь на подходе Ови и это тоже впечатляет. Чертовски крутая карьера», — приводит слова Флаэрти пресс-служба НХЛ.
На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 7 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки. По данным лиги, если россиянин сохранит текущую результативность, то установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс».
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -