Флаэрти — об Овечкине: «Чертовски крутая карьера»

Бывший вратарь клубов НХЛ Уэйд Флаэрти поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за спайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

Флаэрти стал голкипером, которому Гретцки забил свой последний, 894-й гол в НХЛ.

«Я своего рода ответ в викторинах. Многие скажут: «Эй, ты был последним вратарем, которому забивал Уэйн Гретцки». Это своего рода шутка, подколка. Но в конце концов это довольно круто. Мог ли я подумать, что кто-то сможет превзойти Гретцки по количеству голов в НХЛ? Нет, я не мог этого представить. Я давно в игре, и то, что сделал Гретцки весьма впечатляет. А теперь на подходе Ови и это тоже впечатляет. Чертовски крутая карьера», — приводит слова Флаэрти пресс-служба НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 7 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки. По данным лиги, если россиянин сохранит текущую результативность, то установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.