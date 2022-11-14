Бывший вратарь «Эдмонтона» Дубник назвал Якупова своим худшим партнером
Бывший вратарь «Эдмонтона» Деван Дубник назвал худшего партнера по команде.
«Худший парнер по команде? Наиль Якупов. Этот парень был идиотом. Полным идиотом. Мы отрабатывали низкий бросок из угла, и он выполнял это прямо возле моего уха. И я пытался объяснить ему: «Ты понимаешь, что здесь есть три исхода. Ты либо не попадешь в сетку, либо сам себе забьешь, либо попадешь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот удар, иди и сделай это в другом месте», — приводит слова Дубника Oilersnation.
Дубник и Якупов недолго вместе играли в «Эдмонтоне». Российский форвард пришел в команду в качестве новичка в сезоне-2012/13, забив 17 голов и набрав 31 (17+14) очко. К тому времени Дубник уже провел в «Ойлерз» три сезона. Канадец покинул команду в результате обмена в середине сезона-2013/14.
Якупов в октябре 2016 года был обменян в «Сент-Луис Блюз». В сезоне НХЛ-2017/18 выступал за «Колорадо Эвеланш».
На данный момент 29-летний россиянин играет за «Авангард». В текущем сезоне КХЛ он провел 13 матчей и набрал 6 (4+2) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|15.11
|01:00
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|15.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|15.11
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|- : -
|15.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|16
|24
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08