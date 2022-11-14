Бывший вратарь «Эдмонтона» Дубник назвал Якупова своим худшим партнером

Бывший вратарь «Эдмонтона» Деван Дубник назвал худшего партнера по команде.

«Худший парнер по команде? Наиль Якупов. Этот парень был идиотом. Полным идиотом. Мы отрабатывали низкий бросок из угла, и он выполнял это прямо возле моего уха. И я пытался объяснить ему: «Ты понимаешь, что здесь есть три исхода. Ты либо не попадешь в сетку, либо сам себе забьешь, либо попадешь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот удар, иди и сделай это в другом месте», — приводит слова Дубника Oilersnation.

Дубник и Якупов недолго вместе играли в «Эдмонтоне». Российский форвард пришел в команду в качестве новичка в сезоне-2012/13, забив 17 голов и набрав 31 (17+14) очко. К тому времени Дубник уже провел в «Ойлерз» три сезона. Канадец покинул команду в результате обмена в середине сезона-2013/14.

Якупов в октябре 2016 года был обменян в «Сент-Луис Блюз». В сезоне НХЛ-2017/18 выступал за «Колорадо Эвеланш».

На данный момент 29-летний россиянин играет за «Авангард». В текущем сезоне КХЛ он провел 13 матчей и набрал 6 (4+2) очков.