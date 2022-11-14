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14 ноября, 23:53

Бывший вратарь «Эдмонтона» Дубник назвал Якупова своим худшим партнером

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Эдмонтона» Деван Дубник назвал худшего партнера по команде.

«Худший парнер по команде? Наиль Якупов. Этот парень был идиотом. Полным идиотом. Мы отрабатывали низкий бросок из угла, и он выполнял это прямо возле моего уха. И я пытался объяснить ему: «Ты понимаешь, что здесь есть три исхода. Ты либо не попадешь в сетку, либо сам себе забьешь, либо попадешь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот удар, иди и сделай это в другом месте», — приводит слова Дубника Oilersnation.

Дубник и Якупов недолго вместе играли в «Эдмонтоне». Российский форвард пришел в команду в качестве новичка в сезоне-2012/13, забив 17 голов и набрав 31 (17+14) очко. К тому времени Дубник уже провел в «Ойлерз» три сезона. Канадец покинул команду в результате обмена в середине сезона-2013/14.

Якупов в октябре 2016 года был обменян в «Сент-Луис Блюз». В сезоне НХЛ-2017/18 выступал за «Колорадо Эвеланш».

На данный момент 29-летний россиянин играет за «Авангард». В текущем сезоне КХЛ он провел 13 матчей и набрал 6 (4+2) очков.

Источник: oilersnation
Деван Дубник
Наиль Якупов
ХК Эдмонтон Ойлерз
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